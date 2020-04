Esta quarta-feira, dia 29, celebra-se o Dia Mundial da Dança, data à qual Rita Pereira não ficou indiferente, uma vez que esta é uma das suas grandes paixões, tal como evidenciou numa publicação que fez hoje na sua conta de Instagram.

Para tal, publicou um vídeo antigo no qual se diverte com a mãe, explicando o contexto do mesmo na legenda da publicação:

"Isto foi há quatro anos. Eu e a minha mãe voltávamos de um treino. A música levou-nos a ficar mais uns minutos no estacionamento para uma 'dança de felicidade'. Hoje é Dia Mundial da Dança, uma das minhas paixões, e isto é uma forma de comemorar esta arte tão especial, porque não são precisas coreografias, contagens ou aulas para nos sentirmos felizes a dançar. Saudades de dançar contigo mommy", escreveu.

Eis o divertido momento!

Leia Também: Vídeo. Rita Pereira aproveita para apanhar banhos de sol na varanda