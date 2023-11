Rita Pereira decidiu surpreender a família com uma visita sem aviso a Portugal. Atualmente, a atriz vive no Rio de Janeiro, Brasil, onde se encontra a gravar o remake da série 'Dona Beja', para a HBO, e vendo que tinha uns dias livres, comprou os bilhetes de avião e regressou para matar as saudades.

Aproveitando ao máximo todos os momentos com o filho, o pequeno Lonô, que no próximo mês de dezembro completa cinco anos, a atriz mostrou o lado bom dos ecrãs em relação às crianças.

"Os ecrãs, com controle parental, também têm pontos positivos. Acabei de descobrir que o meu filho sabe contar em inglês", afirmou num vídeo que poderá ver na galeria.

De notar que o menino é fruto do seu relacionamento com Guillaume Lalung.

Leia Também: "Corri para o aeroporto, comprei a passagem e vim abraçar a família"