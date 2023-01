Rita Pereira foi recentemente distinguida com o prémio Personalidade Cinco Estrelas na categoria Séries e Novelas, uma conquista que a deixou particularmente orgulhosa.

Com recurso ao Instagram, a atriz destacou o feito e não quis deixar de agradecer: "Obrigada! Tão bom sentir que o meu trabalho é valorizado e principalmente perceber que estou no caminho certo. Espero que o futuro me reserve grandes desafios e que vocês continuem desse lado como o meu grande público. Obrigada a todos!".

Na caixa de comentários, Guillaume Lalung, namorado de Rita, escreveu o seguinte: "E ainda não acabou".

