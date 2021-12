O espírito natalícia chegou esta terça-feira, dia 7, a casa de Rita Pereira. A atriz precisou de à última hora chamar uma empresa de decoração para a ajudar a montar a árvore de Natal depois de ter sido forçada a mudar os planos que tinha este ano para a celebração da época festiva.

"O meu Natal este ano ia ser passado em Paris mas, devido às novas regras covid e às minhas gravações da nova novela, decidi não arriscar ficar de quarentena em Paris, com toda uma produção parada graças a mim e, alterei os planos natalícios", confessa Rita, que ia pela primeira vez levar o filho Lonô a passar o Natal em França com a família do pai, Guillaume Lalung.

Alterados os planos, Rita e a família vão "passar em casa" o Natal.

"Ora pois que não tinha nadica para animar a casa nova e uma fada madrinha, Mariana Machado, ajudou-me a encontrar a SANIMAIA, que basicamente salvou o meu Natal ao nível da decoração. Foram incríveis e montaram isto tudo em 40mn. Obrigadaaaaa!!! Agora estou ansiosa para ver a reação do Lonô", declara, por fim, ao partilhar um vídeo onde exibe orgulhosa a decoração de Natal da sua nova casa.

