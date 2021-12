Rita Pereira usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores fotografias bem divertidas em família. Nelas, a atriz, de 39 anos, aparece com o companheiro, Guillaume Lalung, e com o filho, o pequeno Lonô.

"A família. Na última foto o Lonô queria fazer parte e nós só queríamos uma sozinhos. Não foi possível", brincou ainda.

Imagens que foram bastante elogiadas pelos admiradores da atriz.

Ora veja:

