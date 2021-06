Rita Pereira partilhou mais imagens da inauguração do bar Oui Mounsier, o novo projeto do companheiro e pai do filho, Guillaume Lalung.

Numa publicação feita no Instagram, a atriz já se tinha revelado muito feliz pela conquista, notando:

"É com enorme orgulho que partilho convosco que o meu 'namorido' inaugura hoje o seu private bar OUI, MONSIEUR. Foram anos de trabalho, dedicação, entrega e amor pela música para chegar a esta etapa".

Entretanto partilhou mais fotografias da ocasião, onde o casalinho aparece apaixonado.

Veja as imagens na galeria.

