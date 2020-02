Este domingo, dia 16, aconteceu a estreia de mais uma edição do programa da TVI 'Dança com as Estrelas'. Rita Pereira regressou ao pequeno ecrã de forma arrasadora, como seria de esperar. Para a ocasião, a atriz optou por um vestido sensual, que se evidenciava com uma longa cauda, o qual não deixou ninguém indiferente.

Nas InstaStories, a atriz tem vindo a mostrar aos seus seguidores os momentos dos bastidores da gala, sendo que a certo momento decide brincar com a sua agente, Inês Mendes da Silva.

Em causa estava o facto de esta se preocupar com o voluptuoso decote de Rita, tendo se certificado de que nenhum 'incidente' iria acontecer.

Aliás, conforme se pode ver pelas imagens presentes na galeria, a também apresentadora recorreu a um truque popularizado por Kim Kardashian, que segurava os seios com fita cola.

