"Aqui está o Lonô": foi desta forma que Rita Pereira apresentou o filho na sua conta de Instagram, após mostrar pela primeira vez o rosto do menino de um ano de idade.

"O amor estampado nos rostos", acrescentou, uma vez que nas imagens surge ela e ainda o companheiro, Guillaume Lalung.

Note-se que, atualmente, a atriz encontra-se de férias na ilha de São Miguel, nos Açores.

Agora, coloca-se apenas uma questão: com quem Lonô é mais parecido? Com o pai ou com a mãe?

