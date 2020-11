Rita Pereira viajou esta quinta-feira para os Açores na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô, de um ano. A família está a desfrutar de dias felizes no campo e a atriz partilhou com os seguidores que se sente de coração cheio com a experiência.

"O encanto dos Açores. A última vez que aqui vim estava grávida. Agora vim mostrar ao mais novo este paraíso onde cada canto parece desenhado. Adoro esta ilha [São Miguel]", escreveu.

Veja abaixo o ternurento registo que partilhou.

