Rita Pereira comprou uma casa nova nas últimas semanas. A atriz deixou de viver num apartamento e tem agora uma vivenda cheia de espaços verdes.

Ainda em fase de mudanças e remodelações, Rita já terminou uma das principais alterações que tinha pensado fazer na nova morada: mudar a cor exterior.

"Não bastava a mudança de casa, tínhamos também de tornar a nova [casa] mais nossa. Mudar a cor do exterior foi uma decisão acertada", garante o rosto da TVI ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o resultado desta transformação.

Espreite o vídeo abaixo para ver o antes e depois:

