"Tenho muito amor", foi a legenda escolhida por Rita Pereira para partilhar esta quinta-feira com os seus seguidores do Instagram o resultado de uma encantadora sessão fotográfica que protagonizou ao lado do namorado, Guillaume Lalung, e do filho de ambos, Lonô, de dois anos.

O casal e o menino surgem nas imagens no meio da natureza e todos vestidos de branco. A cumplicidade e ternura transmitida pela família de Rita enterneceu os seguidores, que na legenda da publicação consideraram esta sessão "lindíssima", "maravilhosa" e ficaram sem conseguir escolher qual a melhor foto de todas.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens.

