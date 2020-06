Rita Pereira estreou-se este domingo no papel de apresentadora do programa 'Somos Portugal'. Uma emissão especial que marcou o regresso aos diretos do formato que anima os fins de semana da TVI.

Nas suas redes sociais, Rita fez um balanço da sua estreia e agradeceu o carinho do público que a aplaudiu nas ruas e em casa.

"Sou tão feliz a fazer televisão. Mas tão feliz que me emociono. Tinha saudades deste amor, tinha saudades desta adrenalina de um direto. Tão bom. Obrigada a todos os que gritaram, dançaram e espalharam amor nas ruas de Vila Nova de Gaia e a todos vocês nas redes sociais. Obrigada", pode ler-se na sua publicação.

