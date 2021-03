Rita Pereira deu as boas-vindas à primavera com uma série de fotografias, publicadas na sua página de Instagram, que prenderam todas as atenções.

A atriz surge posa deslumbrante no meio da natureza, com um vestido floral, e, aos olhos dos fãs, a sua beleza não podia estar mais evidente.

Curioso para ver? Clique na galeria e confira estes e outros registos que valeram à atriz uma chuva de elogios.

