Rita Pereira gosta sempre de partilhar com os seguidores das redes sociais os visuais que usa enquanto jurada do programa da TVI - 'All Together Now'. Geralmente, os looks dão nas vistas devido à sua sensualidade e o deste domingo, dia 18 de abril, não foi exceção.

Em destaque estiveram as calças escolhidas por Rita que apresentam aberturas de ambos os lados na zona das ancas.

"E o lookinho da noite não pode faltar neste feed. Obrigada Micaela Oliveira por teres feito estas calças exatamente como imaginei, em 24 horas, sem prova de roupa e uma mera descrição pelo telefone. Só tu mesmo", afirmou na legenda da publicação, revelando-se grata.

Veja as fotografias da combinação na galeria.

