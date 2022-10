Rita Pereira conversou com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos sobre a sua vida e o percurso, tendo também recordado a morte do ex-namorado Angélico Vieira.

"Basicamente há 8 anos, há 11 anos, sempre que me ligam, literalmente, a primeira coisa que penso é 'morreu alguém e vão me dizer agora'. Todos os dias. É um problema", confessou a atriz, referindo-se à partida do cantor e ator.

Um medo com o qual vive, diz, "todos os dias e não muda", acrescentou.

Questionada por Cláudio Ramos sobre se precisou de ajuda profissional, Rita Pereira disse: "Acho que preciso, mas costumo sempre dizer que só falarei com algum profissional que tenha passado pela mesma coisa. Estou errada, eu sei. Só que até então tenho conseguido batalhar, tenho conseguido superar".

Ao comentar o regresso dos D'ZRT, Rita Pereira partilhou que se "sente muito feliz", mas "com algum receio de estar presente no concerto". "Só a nível emocional, obviamente. Mas sei que vou estar muito feliz e vai ser uma viagem", afirmou.

"Estou ansiosa, muito feliz por eles e sabia desde o primeiro minuto que eles iam esgotar. [E que iam voltar um dia], nem que fosse para comemorar a vida do Angélico", continuou.

Rita Pereira contou também que mantém contacto com a mãe de Angélico Vieira. "É tia do Lôno. Aliás, os pais do Angélico já foram de férias com o Gui".

De recordar que a atriz é mãe de Lôno, fruto da relação com Guillaume Lalung.

