Rita Pereira continua empenhada em melhorar a sua forma física. A atriz não tem descurado os treinos no ginásio, ainda que esta terça-feira tenha vivido uma experiência a não repetir.

"Nunca mais! Nunca mais me vão ver num ginásio à tarde. O meu corpo não responde à tarde", atirou na legenda de um vídeo no qual surge com má cara enquanto caminha na passadeira.

"Sinto-me uma popota a treinar. Sem força, sem power, sem vontade e pesada", continuou, deixando clara a sua frustração.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Joana Pereira descreve as "fases" do seu relacionamento com Rita Pereira