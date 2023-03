Rita Pereira completou 41 anos no passado dia 13 de março, contudo, a irmã, Joana Pereira, só agora dedicou-lhe uma mensagem nas redes sociais, descrevendo como o relacionamento de ambas foi evoluindo com o passar do tempo.

"Tal como em todas as relações, a relação de irmãos tem fases, não é assim? Já fui o nenuco dela, depois a 'escrava' e cobaia… logo a seguir queria tudo o que ela queria e ela fingia gostar do que não gostava, para garantir que eu ficava com o que ela não queria!", começa por descrever.

"O tempo passou e veio a fase em que não nos conhecíamos… em que tínhamos como certa a personalidade de cada uma, com base no que éramos em pequeninas, sem nos permitirmos a ver-nos ou a compreender que a vida andou e nos transformou!", faz saber, notando que a fase da descoberta regressou já em adultas em que perceberam que não tinham de ser iguais na forma de pensar e estar na vida.

"Até que chega a fase madura na qual, com admiração e respeito, encaixamos naquilo em que faz sentido, aceitando as diferenças e conscientes de que as bases, os princípios e os valores são os mesmos e que por esse motivo, o nosso lugar é sempre de mãos dadas, prontas a enfrentar o mundo, pois não há ninguém com quem possamos contar de igual forma, como com um irmão!", sublinha.

"Dê por onde der, com todas as dificuldades que houver, ninguém te vai amar como eu, ninguém te vai dizer a verdade como eu, ninguém te vai magoar como eu (exatamente por ser eu, e seja lá o que for que faça, vai sempre doer mais por ser eu, a tua irmã), ninguém vai lutar por ti como eu, ninguém vai desejar o teu bem como eu, ninguém vai ficar orgulhosa. (...) Enfim… ninguém vai ser tua irmã, porque essa SOU EU! Amo-te!", completa.

