Realizaram-se esta terça-feira novas gravações do programa 'All Together Now', que estreia já no próximo domingo, dia 7, na TVI.

Rita Ferreira, que faz parte do grupo de 100 jurados do talent show, partilhou nas suas redes sociais imagens dos bastidores das gravações e desta forma revelou outro dos looks com que vai brilhar no formato.

Desta vez, a atriz apostou na ousadia e sensualidade. Rita realçou as suas curvas com um vestido preto de cabedal, que se destaca pelas aberturas na zona da anca e super decote.

O vestido, uma peça de Francisco Félix, fez conjunto com umas botas acima do joelho da Steve Madden Portugal.

