Rita Pereira surpreendeu na tarde deste domingo, dia 3 de setembro, ao anunciar que se mudou para o Brasil por motivos profissionais, sem revelar qual o projeto em que está envolvida. A família permanece em Portugal.

Na sua conta no Instagram deixou um longo texto, onde revelou que não contou a ninguém a não ser à família mais próxima e que vai ficar no Brasil durante alguns meses.

"Estou há 3 dias no Brasil. Decidi não me despedir de ninguém, sem ser a família mais próxima. Não gosto de despedidas. Nunca sei o que dizer e fico emocionada. Vim só. Por razões profissionais, ainda não posso dizer-vos especificamente o que vim fazer mas, posso partilhar convosco que vim concretizar um dos maiores sonhos da minha vida: participar de um projeto de ficção no Brasil. (Uauhhh, escrever isto já é incrível.)", começou por escrever a atriz.

"Vou aqui ficar uns largos meses. Vim sozinha, sem a família. Não foi uma decisão fácil mas, tenho ao meu lado um companheiro que me apoia e compreende a importância desta mudança. (Thank you, babe.) E claro, tenho a minha família que sabe há 20 anos que eu quero muito isto e sempre me disse VAI!!! (Amo-vos tanto!!! Bolas!!! Obrigada)", continuou, contando depois como foi a reação do filho, Lonô.

"O Lonô ainda não entende (vim apenas numa viagem), mas eu sei que um dia vai olhar para a mãe e perceber que trabalhei muito para chegar até aqui e sei que eu serei uma inspiração para, também ele, lutar pelos seus sonhos. Vai custar muito estar longe deles mas, a concretização de sonhos é mesmo assim, não são só coisas boas. Depende de mim aproveitar cada segundo desta tremenda oportunidade e transformar esta dor e saudade em felicidade. Conto com o vosso apoio e prometo dar o meu melhor para que se orgulhem desta portuguesa que foi à conquista do mundo", concluiu a atriz, deixando ainda um vídeo com alguns momentos dos preparativos e dos primeiros dias no Rio de Janeiro.

