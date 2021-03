Na passada semana, uma fotografia de Rita Pereira na Madeira gerou burburinho nas redes sociais e permanece ainda em grande destaque. A imagem mostra a atriz na piscina à noite, mas foi sobretudo a legenda que chamou a atenção.

"À falta do sol, tenho a lua", lê-se na descrição que muitos internautas interpretaram com ironia, considerando que Rita Pereira confundiu os holofotes do Estádio da Choupana com a lua.

Mesmo depois de recorrer às Instagram Stories para esclarecer que a legenda não se refere à dita luz, a atriz não conseguiu impedir que a internet se desfizesse em memes sobre o assunto.

Três dias depois, o tema permanece em grande destaque nas redes sociais pelas inúmeras reações irónicas. Confira abaixo algumas.

