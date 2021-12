Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira passaram o último fim de semana em terras alentejanas na companhia de amigos.

Nestes dias serenos no meio da natureza não faltou também a pequena Camila, filha do casal, que completa três meses no dia 13.

Pelas redes sociais, a irmã de Carolina Patrocínio partilhou várias fotografias mostrando-se deliciada junto da bebé e da cara metade. Veja na galeria.

Leia Também: Carolina Patrocínio desfruta de dias com amigos em Espanha. As imagens