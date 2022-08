Rita Patrocínio, Tiago Teotónio Pereira e a filha de ambos, a bebé Camila, estão no Algarve de férias com a restante família.

O casal tem aproveitado a pausa para desfrutar do descanso, do sol, de banhos de mar e tardes na piscina, tal como revelam as mais recentes fotografias publicadas pela irmã de Carolina Patrocínio na rede social Instagram.

Espreite a galeria para ver todas as imagens do álbum das férias de verão de 2022 de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira.

