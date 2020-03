Rita Ora está a angariar fundos para combater a COVID-19. "A situação que vivemos preocupa-me bastante. Não consigo pensar noutra coisa. Como gostava de me tornar útil a esta causa, através das minhas redes sociais, estou a promover um símbolo, criado com a Fundação das Nações Unidas, para sensibilizar a população e angariar fundos para o COVID-19 Solidarity Response Fund, um fundo criado pela Organização Mundial de Saúde", revela a artista.

Para além de estar a colaborar com esta instituição internacional, a cantora, compositora e atriz britânica de 29 anos é o rosto da campanha de promoção da nova coleção de calçado da marca alemã Deichmann, também disponível em Portugal. E também acaba de lançar um novo single, "How to be lonely", cocomposto com Lewis Capaldi. "A música une as pessoas. Nunca como hoje precisámos tanto dela", justificou Rita Ora em entrevista a um site francês.

"Esta [pandemia de COVID-19] é uma situação dramática, não apenas para a música, mas para todos os setores", sublinha. "Nós, os artistas, temos de encontrar formas de nos adaptarmos, de exercer a nossa profissão e de partilharmos as nossas produções. Depois de enfrentarmos esta prova, julgo que ficaremos mais vigilantes. Estou curiosa em relação ao que retiraremos desta experiência, que é traumatisante para todos", confessa mesmo a cantora britânica.