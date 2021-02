Rita Ora é a única jurada do reality 'The Masked Singer' que não foi chamada para uma nova edição do formato - 'The Masked Dancer'.

Uma fonte revelou ao The Mirror que os responsáveis pelo canal ITV estão a pensar colocar Oti Mabuse como a substituta de Rita. Já Jonathan Ross, Davina McCall, Mo Gilligan e o apresentador Joel Dommett permanecem nos seus papéis.

"Os espectadores têm visto a Rita nas noites de sábado há semanas, mas 'The Masked Singer' foi gravado bem antes da sua festa de aniversário, no final de novembro", começa por explicar, justificando a ausência da cantora nas próximas gravações pelo facto de esta ter juntado várias pessoas na sua festa de aniversário - ignorando desta forma a pandemia de Covid-19.

"Muitas pessoas sentiram-se dececionadas com a maneira como a Rita se comportou", aponta.

Perante as revelações, os representantes de Rita Ora afirmam que a sua ausência nas gravações se deve apenas a uma questão de agenda. "É do conhecimento geral que ela está na Austrália e estará a filmar o 'The Voice' nos próximos meses", refere o seu representante ao Mail Online.

