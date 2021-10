Rita Mendes voltou a enternecer os seguidores com uma foto dos três filhos juntos. Na noite desta quinta-feira, a apresentadora partilhou uma imagem que os filhos mais velhos aparecem junto do pequeno Duarte Sol, que nasceu no dia 25 de agosto.

"Se o meu mundo já tinha ganho o sentido do amor, agora é triplamente precioso e por eles não me permito ir abaixo nunca. Não há palavras para descrever este coração cheio que eles enchem por me terem escolhido como mãe... (nada mais importa)", escreveu na legenda.

Duarte Sol é o primeiro filho em comum de Rita Mendes e Gui de Campos Luís. A apresentadora é ainda mãe de Afonso Luz, de 10 anos, e Matilde Estrela, de oito, que nasceram de relações passadas.

