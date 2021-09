Rita Mendes surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma nova, e única, imagem captada logo após o nascimento do terceiro filho, Duarte.

O menino nasceu no dia 25 de agosto e, precisamente um mês depois, a mamã 'babada' fez questão de recordar este dia especial.

"Faz hoje exatamente um mês que chegaste este mundo que conhecemos, usando me como instrumento de amor puro e incondicional", começou por escrever na legenda da imagem, publicada na rede social este sábado, 25 de setembro.

"De rompante foste a revolução calma das nossas vidas e resgataste o que tenho/temos de mais genuíno, bravo, selvagem por vires das entranhas física e espiritualmente... Um parto muito próximo do perfeito com respeito, dores, música, risadas, choro, mãos, proximidade e apoio total do pai Gui de Campos Luís", acrescentou.

"Só energia masculina junto de mim, neste dia crucial. Duarte Sol, Gui e Rito. Muito grata por este momento único que irei recordar para sempre", rematou.

De recordar que Rita Mendes tem ainda dois filhos mais velhos, Afonso Luz e Matilde Estrela, fruto de relações anteriores.

