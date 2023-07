Rita Mendes está de férias com os três filhos e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias nas quais aparece com um visual igual ao da filha.

Nas fotos pode ver-se que a apresentadora e a menina, Matilde Estrela, usam biquínis azuis com estampado floral em cor-de-rosa.

"Ter uma menina tem destas coisas maravilhosas: 'matchy matchies' de biquínis e de muito mimo! Sempre disse à Matita que ela é a minha Única Princesa e ela adora essa singularidade e experiência. Somos muito orgulhosas uma da outra", escreveu Rita Mendes na legenda das fotografias.

De recordar que além de Matilde Estrela, a apresentadora é ainda mãe de Afonso Luz e Duarte Sol.

