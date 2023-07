Rita Mendes vive uma fase feliz da sua vida. Para além de ter regressado à televisão, enquanto comentadora do programa 'TVI Extra', a figura pública não podia estar mais orgulhosa da sua forma física, conforme demonstrou através de uma publicação no Instagram.

"Quando há exatamente 22 dias atrás decidi MESMO iniciar uma dieta para emagrecer uns belos quilos e me sentir melhor na minha pele, longe estava de saber que iria voltar à televisão", começou por revelar.

"Menos 5 quilos e um quanto trabalho muscular pode não parecer muito, mas a verdade é que para mim, foi a diferença entre me sentir confiante ou retraída", diz ainda, revelando-se satisfeita dos resultados alcançados até então.

"E agora, a 3 meses dos 47 anos (eu sei que estou sempre a sublinhar a minha idade, mas é por me sentir realmente orgulhosa da minha caminhada de vida e gostar muito de ser um exemplo para a minha e quiçá outras gerações)... quero sentir me e ver-me melhor que nunca, por isso... ainda estou só a meio do caminho para atingir os meus goals", nota, mostrando que ainda tem um caminho pela frente.

