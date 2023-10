Rita Mendes usou a sua conta no Instagram para felicitar o filho mais velho, Afonso Luz, que completa 13 anos.

A DJ partilhou uma fotografia com o rapaz e dedicou-lhe um carinhoso texto.

"Celebremos os teus 13 anos com pompa e circunstância! Como o tempo corre, como tudo muda, mas mais importante do que o sopro da inconstância da vida é o que permanece sempre é isso é a nossa união e o meu amor perfeito e impenetrável por esse ser que tu és, agora a entrar na adolescência…", começou por escrever.

"Sou uma sortuda por me teres escolhido para de mim nasceres e comigo caminhares na existência. Sim, porque ainda ontem te dizia… quando alguém está de parabéns, a sua mãe também o está porque ela sim, lembra-se de cada momento do nascimento e das emoções sentidas aquando do momento da chegada desse bebé ao mundo (...) Amo-te, filhote, és o meu primeiro grande amor", acrescentou ainda.

