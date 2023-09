Rita Mendes recorreu às redes sociais esta quarta-feira, dia 27 de setembro, para confirmar o fim da relação com Gui de Campos Luís, à qual há bem pouco tempo havia sido dada uma nova oportunidade.

A DJ, há cerca de quatro meses, havia confirmado publicamente que os dois se tinham reconciliado mas, agora, confessa que o esforço não resultou em melhorias.

"O respeito que devo àqueles que me têm acompanhado ao longo do tempo obriga-me a comunicar que a relação que mantinha com o pai do meu filho mais novo chegou definitivamente ao fim, quase há um mês", começou por escrever Rita.

"Esforcei-me numa última tentativa para preservar a família e um ambiente saudável. Infelizmente, o meu esforço não produziu os efeitos tão desejados", fez ainda notar a DJ, sendo sincera com aqueles que a seguem.

Por fim, Rita agradeceu a "compreensão" e garantiu que não voltará a falar sobre este assunto de forma a salvaguardar um ambiente familiar que preserve o seu bem-estar e o dos seus filhos.

Vale lembrar que Rita Mendes e Gui de Campos Luís têm um filho em comum.



© Instagram/Rita Mendes