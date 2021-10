Foi há precisamente 11 anos que Rita Mendes foi mãe pela primeira vez, do pequeno Afonso.

Uma data que começou a ser assinalada no Instagram logo pela manhã. "É dia de celebrar 11 anos de ti. Faço-o com um excerto deste texto inédito, escrito por mim em 2010, um mês antes de nasceres", escreveu, partilhando de seguida o referido texto.

"Sabes, vais te chamar Luz. Afonso Luz. Espero que me perdoes se alguma vez te sentires lesado pela minha ideia tão 'iluminada', sim porque é por isso mesmo que te baptizarei assim. Pela luminosidade quase brilhante que sei que trarás à minha vida. Quero que saibas que de ti, ainda na minha barriga sinto já o futuro a nascer. O teu sorriso radioso, a tua vida a cintilar. Todos os adjectivos que me povoam a mente e o coração ao falar de ti me remetem para a claridade, a felicidade, o brilho… a luz. Que és tu", pode ler-se.

"11 anos depois, tudo se confirma. Que venham de lá mais 11, e outros 11 e outros 11... mereces a vida em pleno e todas as experiências que te acrescentem bem vincadas e comigo, que te gerei, a aplaudir orgulhosa. Parabéns, meu primogénito bom", acrescentou à publicação.

Recorde-se que Rita Mendes é ainda mãe de Matilde Estrela e Duarte.

