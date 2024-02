Depois de se ter separado definitivamente do ex-companheiro (e pai do seu terceiro filho), Gui de Campos Luís, Rita Mendes tem novamente o coração ocupado.

A DJ publicou uma fotografia com Mauro Costa, mostrando-se apaixonada.

"Sim… encontrei o meu Valentim. A vida surpreende-nos a cada esquina e sincroniza os corações certos para baterem em compasso. Tudo vai acabar por correr bem… só precisamos de fazer tudo certinho acompanhado de paciência e resiliência. Porque o resto, o que nos leva a querer 'construir', isso está tudo cá", escreveu, na legenda da fotografia.

De recordar que Rita é mãe de três filhos, Afonso Luz, de 13 anos, fruto da relação com Roger Branco, Matilde Estrela, de 11, que nasceu do romance com Hugo Caetano, e Duarte Sol, de dois anos, fruto da última relação com Gui de Campos Luís, de quem se separou no último verão.

