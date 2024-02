Tal como muitos famosos têm feito esta sexta-feira, dia 9 e fevereiro, Rita Mendes usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotos e vídeos nos quais os filhos mais novos aparecem mascarados.

"Nem me lembraria que é Carnaval se não fossem estes pirralhinhos que me lixam a cabeça mas enchem o coração! Coisas mais queridas, esta Minion e este elefante (o outro, o meu caracol Afonso, diz que agora só é cool mascarar se no Halloween), escreveu a DJ na sua conta no Instagram, mostrando as máscaras de Matilde e Duarte.

Veja as imagens na publicação abaixo.

