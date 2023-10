Rita Marrafa de Carvalho foi uma das personalidades que reagiu publicamente à trágica morte de Rui Marques. O funcionário da RTP, que tinha 32 anos, foi colhido por um condutor na A2 na passada sexta-feira, quando tentava auxiliar uma pessoa envolvida num acidente.

A jornalista fez uma publicação nas redes sociais onde mostrou uma fotografia dos ecrãs de vários computadores da redação da estação pública a exibirem o nome do colega.

"Foi o plano final de hoje do 'Telejornal' da RTP1. Perdemos esta madrugada o Rui. Colega incansável, de humor refinado, sempre atento. Saiu do carro, na A2, após um choque com três carros. Saiu para ajudar. Foi atropelado por um condutor que se colocou em fuga. Estamos todos de luto. Coisas más acontecem a pessoas boas. E custa aceitar que assim é", escreveu Rita na legenda da partilha. Veja abaixo.

