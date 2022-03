Num relacionamento há 15 anos com Rúben Vieira, Rita Ferro Rodrigues mostrou que não pertence ao grupo de pessoas que prefere manter a distância da sogra, muito pelo contrário.

Esta sexta-feira, 25 de março, a apresentadora publicou na sua conta de Instagram uma fotografia na qual surge muito bem acompanhada por Ben e pela mãe do companheiro.

"Melhor do que o filho, só mesmo a sogra. Quem a conhece sabe do que falo! Tesouro minhoto da minha vida. Minha querida amiga Maria", escreveu a comunicadora numa legenda no Instagram.

