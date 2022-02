Os dias de Rita Ferro Rodrigues têm sido preenchidos, uma vez que a apresentadora de televisão encontra-se a fazer uma viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, com a filha.

Os momentos passados na 'Big Apple' serão para sempre recordados pela comunicadora, como a própria sublinhou.

"São dias inteiros a andar… e a rir. Acho que é o melhor que guardo desta viagem com a filhota: os kms e a risota descontrolada. E as confissões na hora do cansaço (que bate inevitavelmente no entardecer Nova Iorquino) e pede café para aquecer as mãos e a alma", nota.

"Se eu pudesse, se ganhasse muito dinheiro (não deixava de trabalhar porque adoro o que faço), mas viajava muito mais. Ia conhecer o mundo inteiro com os meus filhos e com o Ben, vá, pelo menos 3 boas viagens por ano. Que sonho, certo? Sonhemos (que ao contrário de tudo o resto em NY) os sonhos ainda não pagam imposto!", evidencia.

Por fim, Rita faz questão se sublinhar que pagou a viagem "todinha". "Não se incomodem com comentários totós", alertou ainda.

