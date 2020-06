Rita Ferro Rodrigues partilhou fotografias únicas na sua conta de Instagram. Nas imagens, a apresentadora surge com o companheiro, Rúben Vieira, ainda no início do relacionamento. Na legenda da publicação, a mesma referiu que os retratos tiveram mesmo de ser revelados.

"A vida antes das redes sociais. Lembram-se de como era? As fotografias levavam algum tempo a revelar. E vinham muitas vezes desfocadas e estava tudo certo", afirmou.

Veja as fotos de seguida...

