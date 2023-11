Rita Ferro Rodrigues usou a sua conta no Instagram na tarde desta quinta-feira, dia 23, para revelar que vai levar a família a um destino que é para si muito especial, a Tailândia.

Na publicação, a apresentadora partilhou uma fotografia sua, recordou a viagem que fez a este pais em 2018 e revelou que vai levar os filhos e o marido até lá na próxima Páscoa.

"Lembro-me de ter tirado esta fotografia em 2018, com a cabeça e o coração em êxtase com a Tailândia, os seus sons, as cores, os bichos, a comida, a tão grande gentileza das pessoas… lembro-me de ter fechado os olhos - fi-lo muitas vezes nessa viagem - e desejado ter a possibilidade de um dia, ver esse mesmo êxtase refletido nos olhos do Ben e dos meus filhos. Quem me conhece sabe que se tornou quase numa obsessão!", começou por escrever.

"Seis anos depois... Vai acontecer! Vamos à Tailândia na Páscoa e esta é uma alegria imensa, inexplicável. Amar é isto, querer partilhar tudo com peixão e pintainhos. Vão ser 3 meses em contagem decrescente", continuou, afirmando ainda que viajar em família é o seu "maior prazer na vida". "Estamos tão felizes", acrescentou.

Leia Também: "Lutas de almofadas e sogra no meio. Os vizinhos que nos perdoem"