Hoje é um dia especial para Rita Ferro Rodrigues. O filho mais novo da apresentadora, Eduardo, completa 10 anos de vida, data que esta não deixou passar em branco. Para a assinalar partilhou um vídeo único gravado pelo menino quando este tinha apenas dois anos de idade.

"Este é provavelmente um dos meus vídeos preferidos de sempre, deste rapaz que faz hoje duas mãos cheias de vida. 10 anos!", começa por referir.

"A declaração de amor era para a mana mas há uma coisa que vos quero dizer, o Duda faz-nos declarações de amor todos os dias, é uma das características dele mais bonitas: não tem medo do amor, nem das palavras que lhe chegam torrenciais, por vezes ternas, outras divertidas, sempre muitas", descreve,

"O Duda dos animais, das bicicletas, dos brincos, da 'sua própria moda', o Duda que gosta da escola e dos amigos, o Duda do coração quente e grande - puro - onde cabem todos os seres. Tu és tão, tão bonito! Parabéns meu amor", completou.

Importa recordar que Eduardo é fruto do relacionamento de Rita Ferro Rodrigues com Ruben Vieira. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, de 16 anos, da anterior relação com Daniel Cruzeiro.

