O marido de Rita Ferro Rodrigues, Rúben Vieira, já voltou aos estúdio da SIC para se juntar a Cristina Ferreira neste regresso d'O Programa da Cristina'.

Nas redes sociais, Rita fez questão de destacar este momento. "O Ben regressa hoje ao trabalho e eu fico muito orgulhosa porque sei muito bem da importância da televisão para 'animar a malta'. Vai em total segurança, equipa reduzida, estúdio e materiais de trabalho desinfectados, distâncias sociais e todas as medidas sanitárias rigorosamente cumpridas", começou por escrever.

De seguida, referiu que quando o marido voltar para casa vai cumprir com todas as medidas necessárias para prevenir o contágio do novo coronavírus.

"Quando regressar a casa vai deixar os sapatos à porta - bom hábito dos japoneses que devíamos guardar para sempre - duche quentinho e roupa na máquina. Sim, aqui em casa o isolamento social é levado muito a sério e cumprimos todas as indicações da DGS. Somos agentes de saúde pública com direito a medalha e muito orgulhosos", destacou.

