Rita Ferro Rodrigues esteve durante o fim de semana na ModaLisboa e levou consigo uma companhia muito especial. A apresentadora surgiu com a filha mais velha, Leonor Cruzeiro, de 20 anos.

Além de aparecer publicamente com a jovem, a apresentadora resolveu também apresentar a filha nas redes sociais.

Pela primeira vez, Rita Ferro Rodrigues publicou no Instagram uma fotografia na qual mostra o rosto de Leonor.

A filha mais velha da comunicadora, recorde-se, é fruto da relação com Daniel Cruzeiro. Rita é ainda mãe de Eduardo, que nasce do casamento com Rúben Vieira, mais conhecido como Ben.

