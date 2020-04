Apesar do marido, Rúben Vieira, continuar a trabalhar n'O Programa da Cristina', da SIC, Rita Ferro Rodrigues mantém-se em casa com o filho mais novo, o pequeno Eduardo.

Os cuidados por causa da pandemia da Covid-19 são seguidos à risca e o menino tem contado com uma companhia muito especial nesta fase, a amiga de quatro patas.

"Asmático. E por isso há 22 dias em quarentena. Esta é a melhor amiga desde os dois anos dele - tem 9 anos e ela 7! Cuidados? Sim, todos. Como com qualquer outro membro da família que vá à rua. Limpa e higienizada, sempre. Já se habituou ao ritual de limpeza", começou por escrever Rita Ferro Rodrigues na legenda de uma fotografia ternurenta de Eduardo com a cadela.

"Abdicar deste amor? Nunca. Nem sei distinguir onde começa a cadela e acaba a criança. É a melhor amiga do meu filho, a melhor companhia neste isolamento. Um membro da nossa família. A amar e proteger como todos os outros", rematou, destacando a importância do animal de estimação nas suas vidas.

