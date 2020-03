O Papa Francisco realizou, na tarde desta sexta-feira, uma oração histórica pela Humanidade e as imagens do momento estão a marcar o mundo. Isto porque o Papa surge sozinho na Praça de São Pedro, no Vaticano, que habitualmente está repleta de fiéis.

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues não ficou indiferente e deu destaque ao tema nas suas redes sociais, mostrando-se sensibilizada com a poderosa imagem.

"Esta fotografia (de agora mesmo) do Papa Francisco a rezar sozinho numa Praça de São Pedro totalmente vazia comoveu-me muito", confessou na legenda.

Leia Também: "Quando abro a janela e vejo que está um dia de sol arrepio-me de medo"