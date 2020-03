Rita Ferro Rodrigues 'presenteou' os seguidores do Instagram com algumas fotografias tenurentas em que aparece ao lado do companheiro, Rúben Vieira.

Imagens que foram captadas pelo enteado da figura pública, Miguel, fruto de uma relação anterior do assistente de realização.

"A melhor lente é sempre a dos nossos filhos. Mesmo cansados. É raro o pai ter um fim de semana e por isso estão muito felizes. A fotografia pelo olhar do filho do meio, o Miki", escreveu a apresentadora na legenda das fotos, que pode ver na galeria.

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, o pequeno Eduardo. Rita é ainda mãe de Leonor, da relação com Daniel Cruzeiro.

