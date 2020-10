Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira, conhecido pelo público como Ben, oficializaram a relação há precisamente 10 anos, no dia 15 de outubro de 2010. O casal deu o nó de forma muito discreta... ou não tivessem eles escolhido a hora de almoço de um dia de trabalho para o fazer.

"Há exactamente 10 anos estes miúdos casavam, depois de quatro anos de namoro. Sem festas, sem convidados, durante a hora de almoço de um dia de trabalho. Tem sido uma viagem tão boa. Viva o Amor", pode ler-se na legenda de um registo que aparentemente terá sido captado no 'grande dia' do casal.

Apesar da falta de convidados, já no fim, os noivos contaram com a presença de uma amiga muito especial: Iva Domingues. "Ok... apareceram dois penetras no fim", revelou Iva nos comentários da publicação.

