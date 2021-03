Restabelecido do susto de saúde que o obrigou a estar várias semanas internado no hospital, o pequeno Eduardo, de nove anos, filho de Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira - o famoso Ben - está de volta à escola.

Mas mesmo em aulas, o menino faz questão de mimar a mãe - que foi o seu grande pilar durante a estadia no hospital.

Emocionada com as mensagens amorosas que recebeu do seu Duda, Rita não resistiu em partilhá-las com os seguidores do Instagram.

"Te amo. Estou em aula, mas não aguentei. És muito fofa. Ok. Ouviste?", escreve o menino.

"Só vi agora", responde a mamã babada, acrescentado vários emojis em forma de coração.

