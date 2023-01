O look extravagante de Kylie Jenner, da marca Schiaparelli, continua a dar que falar um pouco por todo o mundo. Com o focinho de um leão ao peito, a peça é considerada um momento de grande inspiração por muitos, embora para outros seja o oposto do que a moda deve ser.

Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, considera que o look é "perturbador" e "piroso", não ficando por aqui.

"Isto é demasiado mau, Schiaparelli. Além de muito piroso passa uma mensagem péssima. Qual foi a ideia?", começou por questionar a comunicadora.

"Malta eu sei que os animais não são reais. (Não faltava mais nada, certo?). O meu ponto não é esse. Mesmo falsos, isto é extremamente perturbador e passa uma mensagem muito errada. Mas pode ser só da minha cabeça", acrescentou de seguida.



© Instagram/Rita Ferro Rodrigues



© Instagram/Rita Ferro Rodrigues

