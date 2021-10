Rita Ferro Rodrigues desabafou na sua página de Instagram sobre uma lesão no ombro que a impedia de "levantar o braço acima da cabeça".

"Hoje já consigo! E até já consigo escrever. Claro que a dor ainda não passou totalmente, mas estou muito mais aliviada e quero mesmo agradecer à Dra Beatriz Cardoso-Marinho (querida amiga) e ao Pedro Roque (confirma-se que é craque!) que ontem me atendeu de urgência e me tratou com estimulação muscular e agulhas e calor e cenas… e a verdade é que estou muito melhor", disse.

"A minha lesão é provocada por postura incorrecta a dormir e no quotidiano (tendência para ombros para dentro) e também por excesso de teclados (mão direita, braço, ombro, em excesso de actividade)", explicou de seguida, deixando depois um conselho.

"Na impossibilidade de diminuírem horas de teclado, sentem-se corretamente e façam um esforço por manter as costas direitas (não é fácil porque com o cansaço nos esquecemos, mas previne uma data de chatices). Maleitas dos novos tempos digitais".

