Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário do pai, Eduardo Ferro Rodrigues.

A data foi destacada na sua página de Instagram logo após a meia-noite. "Diz assim uma das canções da tua vida: All the lonely people; Where do they all come from?; All the lonely people; Where do they all belong? (Eleanor Rigby - Beatles)", começou por escrever na legenda de uma fotografia antiga do pai.

"Parabéns meu querido pai que entre muitas coisas me ensinou a nunca desistir de procurar perceber, de onde vem, quem está só", acrescentou. "E claro, a lutar sempre por aquilo em que acreditamos, não temendo tempestades. Love u Féfé", completou.

