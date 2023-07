A seleção feminina de futebol estreou-se este domingo frente à Holanda no primeiro jogo da fase de grupos, uma partida que as Navegadoras perderam por 1-0. Muitos foram os portugueses que assistiram à partida e Rita Ferro Rodrigues não foi exceção.

No entanto, a apresentadora não gostou da forma como os comentadores da RTP se estavam a dirigir às atletas e usou as suas stories no Instagram para assinalar isso mesmo.

"Querida RTP e seus comentadores, crítica construtiva: não são 'meninas' a jogar. São mulheres. Vocês quando estão a comentar os jogos masculinos não se referem aos 'meninos', certo? Agradecida", escreveu, numa story, mostrando-se depois muito satisfeita pela prestação da Seleção Nacional frente à Holanda.



© Instagram/ Rita Ferro Rodrigues